06 Şubat 2020 Perşembe 11:13:43 | Son Güncelleme: 06 Şubat 2020 Perşembe 11:18:03
Engin Günaydın'dan kötü örnek! Kaskınız nerede Engin bey?
Oyuncu Engin Günaydın, Cihangir'de gazetecilerin kadrajına girdi. Motosikletiyle görüntülenen Günaydın'ın kasksız motosiklet kullandığı dikkatlerden kaçmadı. Kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bırakan Engin Günaydın 'Başka zaman konuşuruz' diyerek uzaklaştı.
Oyuncu Engin Günaydın, Cihangir’de motosikletiyle görüntülendi. Motosikletini özel bir alana park eden Günaydın’ın kask kullanmaması dikkatlerden kaçmadı. Habercileri karşısında görünce koşar adım bir mekâna giren Günaydın “Teşekkür ederim arkadaşlar, başka zaman konuşuruz” diyerek kendisine yöneltilen soruları geçiştirdi.
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