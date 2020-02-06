Engin Günaydın'dan kötü örnek! Kaskınız nerede Engin bey?

Oyuncu Engin Günaydın, Cihangir’de motosikletiyle görüntülendi. Motosikletini özel bir alana park eden Günaydın’ın kask kullanmaması dikkatlerden kaçmadı. Habercileri karşısında görünce koşar adım bir mekâna giren Günaydın “Teşekkür ederim arkadaşlar, başka zaman konuşuruz” diyerek kendisine yöneltilen soruları geçiştirdi.







Akşam