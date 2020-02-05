05 Şubat 2020 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 18:22:03
Engin Altan Düzyatan'lı ikinici belgesel yakında!
'Sen de Tanık Ol’ adlı belgeseliyle ilgi gören oyuncu Engin Altan Düzyatan, projesinin ikincisinin yakında çıkacağını duyurdu.
Zorlu’da objektiflere takılan oyuncu, menajeriyle taplantı yaptı. Düzyatan, “Önümüzdeki günlerde çekmiş olduğumuz belgesel çıkacak. Fotoğraf sergisi bu planlarımız arasında ama net bir şey henüz yok” açıklamasında bulundu.
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