04 Ocak 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 21:34:13
'Engin Altan Düzyatan 'Kuruluş’a gireceksin biliyoruz'
Oyuncu Engin Altan Düzyatan, Instagram'daki paylaşımıyla takipçilerini heyecanlandırdı.
Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna gireceği iddia edilen Altan'ın yeni imajını gören sevenleri, "Sakallar uzuyor, Kuruluş'a gireceksin biliyoruz” yorumunu yaptı.
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