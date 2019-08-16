Engin Altan Düzyatan, Engin Akyürek ve Tolgahan Sayışman'ın maaş savaşı

Yeni sezonda birbirinden iddialı projelerle reyting mücadelesine girecek olan jönler, kazançlarıyla da birbiriyle adeta yarış halinde olacak. 2019 – 2020’de ekranda olacak olan Engin Altan Düzyatan, Engin Akyürek ve Tolgahan Sayışman bölüm başı ücretleriyle de dudak uçuklatırken birincilik bayrağını Engin Akyürek taşıyor. Yeni sezonda Neslihan Atagül ile ‘Sefirin Kızı’ adlı dizide rol alacak olan Akyürek, bölüm başı 200 bin TL kazanacak. Diriliş Ertuğrul’dan sonra ‘Kurşun’ projesinde kamera karşısında olacak olan Engin Altan Düzyatan ise yapım şirketiyle 150 bin TL’ye el sıkıştı. Şampiyon dizisinin başrol oyuncusu Tolgahan Sayışman da yeni sezonda her hafta 65 bin TL için kamera karşısına geçecek.