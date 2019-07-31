31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:36:46 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:40:46
Engin Akyürek'in partneri Neslihan Atagül oldu
'Sefirin Kızı' isimli dizide rol alacağı açıklanan Engin Akyürek'in kiminle kamera karşısına geçeceği merak konusu olmuştu. Özellikle oyuncunun hayranları bir açıklama bekliyordu. Ve bekleyiş son buldu. Yakışıklı oyuncunun partneri belli oldu.
Emre Kabakuşak’ın yöneteceği Sefirin Kızı dizisinde Engin Akyürek’in partneri Neslihan Atagül oldu.
Serenay Sarıkaya, Neslihan Atagül, Cansu Dere ve Burcu Biricik isimleri öne çıkarken Engin Akyürek'in kiminle başrolü paylaşacağı ve kamera karşısına geçeceği merak ediliyordu.
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