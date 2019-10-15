En yakın arkadaşından itiraf: Michael beni korkutuyordu!

John kitabında, Michael Jackson’ı 13 yaşındayken Philadelphia'da tanıdığını söyledi.

ÇOCUKKEN ÇOK SEViMLiYDi

İngiliz şarkıcı Sir Elton John’un kariyer basamaklarını nasıl tırmandığını anlattığı anı kitabı “Me” bugün satışa sunuluyor. John, kitabında 13 yaşından bu yana tanıdığı ve 2009 yılında hayatını kaybeden yakın arkadaşı Michael Jackson'dan da bahsediyor. Çocukluk yaşlarında Jackson'ın son derece iyi huylu ve sevimli biri olduğunu belirten John, geçen yıllar içinde ünlü yıldızın tavırlarının değiştiğini ve kendini dünyadan soyutlamaya başladığını öne sürdü.

RAHATSIZ OLUYORDUM

Elton John kitabında şunları anlattı: “Aklından neler geçtiğini ve hangi reçeteli ilaçlarla doldurulduğunu Tanrı bilir. Ama sonraki yıllarında onu her gördüğümde, yanından zavallı adamın aklını tamamen kaçırdığını düşünerek ayrılıyordum. Gerçekten de zihinsel açıdan hastaydı, aynı ortamda bulunması rahatsız edici bir kişiydi. Bu inanılmaz üzücüydü ama o yardım edemeyeceğiniz biriydi. Tamamen sadece ona ait bir dünyaya çekilmişti.”