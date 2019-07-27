En romantik konser

Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konserde güzel popçu, sevgilisi Erkan Erzurumlu'dan gözlerini bir an olsun ayırmadı. Aynı zamanda gitaristi de olan sevgilisi Erkan Erzurumlu'yla bakıştıkları anlar objektiflere yansırken, ikili bir ara salsa yaparak konukları eğlendirdi. Sali, evlilikle ilgili sorulara 'Sorunun cevabı Harbiye'den sonra' şeklinde yanıt verdi.