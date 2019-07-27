27 Temmuz 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 21:54:28
En romantik konser
Ünlü popçu Ziynet Sali, önceki gün Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında düzenlenen Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde görkemli bir konser verdi.
Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konserde güzel popçu, sevgilisi Erkan Erzurumlu'dan gözlerini bir an olsun ayırmadı. Aynı zamanda gitaristi de olan sevgilisi Erkan Erzurumlu'yla bakıştıkları anlar objektiflere yansırken, ikili bir ara salsa yaparak konukları eğlendirdi. Sali, evlilikle ilgili sorulara 'Sorunun cevabı Harbiye'den sonra' şeklinde yanıt verdi.
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