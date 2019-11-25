25 Kasım 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 00:25:04
En iyisi bende
Önceki gece Şişli’de sahne alan Seda Sayan, Türk Sanat Müziği, Türkçe Pop, Halk Müziği ve Arabesk şarkılardan oluşan geniş repertuvarıyla kendisini dinlemeye gelen hayranlarına keyifli bir gece yaşattı.
Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Sayan, orkestrasına övgüler yağdırdı. “Onlar Türkiye'nin en iyi müzisyenleri ve performanslarıyla alkışı hak ediyorlar. Çok şanslıyım böyle bir ekiple sahnede olduğum için” dedi.
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