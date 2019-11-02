En İyi Özel Haber ödülü Güneş'e 

Yazılı ve görsel basında haber, röportaj ve görüntü kategorilerinde yılın en iyileri açıklanırken, GÜNEŞ Gazetesi Magazin Müdürü Yasemin İlan, 'Boşanacak Ama Evli Değil' başlıklı haberle ödüle layık görüldü. 5 Kasım'da, Doku Tıp Merkezi ve Netflix sponsorluğunda gerçekleştirilecek MGD gecesini, Hakan Bilgin ile Doğa Rutkay sunacak.