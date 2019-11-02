02 Kasım 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 21:57:21
En İyi Özel Haber ödülü Güneş'e
Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) Altın Objektif Ödülleri’ni kazanan gazeteciler, CVK Park Bosphorus Hotel’de düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.
Yazılı ve görsel basında haber, röportaj ve görüntü kategorilerinde yılın en iyileri açıklanırken, GÜNEŞ Gazetesi Magazin Müdürü Yasemin İlan, 'Boşanacak Ama Evli Değil' başlıklı haberle ödüle layık görüldü. 5 Kasım'da, Doku Tıp Merkezi ve Netflix sponsorluğunda gerçekleştirilecek MGD gecesini, Hakan Bilgin ile Doğa Rutkay sunacak.
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