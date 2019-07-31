En güzel yaşlanan ünlüler

Yüzde 36'lık oyla birinciliği göğüsleyen 75 yaşındaki oyuncuyu, Zerrin Tekindor ve Türkan Şoray izledi. Her yaş grubundan kullanıcının katıldığı anket sonuçlarına göre, güzel yaşlanan ünlüler listesi şu şekilde sıralandı: Emel Sayın, Ajda Pekkan, Filiz Akın, Gülşen Bubikoğlu, Hümeyra ve Hülya Koçyiğit.