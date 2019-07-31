31 Temmuz 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 01:53:07
En güzel yaşlanan ünlüler
İnternette 'En Güzel Yaş Alan Ünlüler' başlığıyla açılan bir ankette birinciliği Nebahat Çehre aldı.
Yüzde 36'lık oyla birinciliği göğüsleyen 75 yaşındaki oyuncuyu, Zerrin Tekindor ve Türkan Şoray izledi. Her yaş grubundan kullanıcının katıldığı anket sonuçlarına göre, güzel yaşlanan ünlüler listesi şu şekilde sıralandı: Emel Sayın, Ajda Pekkan, Filiz Akın, Gülşen Bubikoğlu, Hümeyra ve Hülya Koçyiğit.
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