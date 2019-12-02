En güzel vesile

Al, Türkiye'nin insani faaliyetlerinden ve diziden etkilenerek Müslüman olmaya karar veren Meksikalı çifte, İngilizce ve İspanyolca Kuran-ı Kerim hediye etti. Programın bitiminde ünlü oyuncuyla bir araya gelen Meksikalı çift, Al ile birlikte Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.