02 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 02:17:01
En güzel vesile
ABD'deki önemli Müslüman organizasyonlardan, Amerika Müslüman Cemiyeti tarafından Los Angeles'ta düzenlenen yıllık kongreye katılan Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu Celal Al, katılımcılardan büyük ilgi gördü.
Al, Türkiye'nin insani faaliyetlerinden ve diziden etkilenerek Müslüman olmaya karar veren Meksikalı çifte, İngilizce ve İspanyolca Kuran-ı Kerim hediye etti. Programın bitiminde ünlü oyuncuyla bir araya gelen Meksikalı çift, Al ile birlikte Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.
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