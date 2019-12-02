"En değerli miras eğitim"

Kendisini dinlemeye gelen yaklaşık 50 kişilik öğretmen grubunun istek parçalarını da seslendiren Yıldızhan ''Hepimiz bir şeyleri öğretmenlerimizden öğrendik. Ben ilkokul biri okuduktan sonra okula devam edemedim. O yüzden çocuklarımın eğitimini çok önemsiyorum. Onlara eğitimden daha değerli bir mirasım yok” şeklinde konuştu.