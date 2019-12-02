02 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 02:24:31
"En değerli miras eğitim"
İzzet Yıldızhan önceki akşam Şişli’de konser verdi.
Kendisini dinlemeye gelen yaklaşık 50 kişilik öğretmen grubunun istek parçalarını da seslendiren Yıldızhan ''Hepimiz bir şeyleri öğretmenlerimizden öğrendik. Ben ilkokul biri okuduktan sonra okula devam edemedim. O yüzden çocuklarımın eğitimini çok önemsiyorum. Onlara eğitimden daha değerli bir mirasım yok” şeklinde konuştu.
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