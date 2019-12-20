En çok şikayet edilen diziler arasında yer alan Çukur'a RTÜK'ten bir ceza daha!
En çok şikayet eden diziler arasında yer alan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da canlı yayında 'lanet bir dizi' diye eleştirdiği Çukur dizisine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 6112 sayılı yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle bir para cezası daha kesildi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Çukur dizisine 2 ay sonra 6112 sayılı yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle yine para cezası kesti
Çukur dizisi için son üç ayda RTÜK Çağrı Merkezi'ne 3 bin 382 adet şikayet bildirimi yapıldı. Yüksek izlenme oranına sahip televizyon dizilerinin toplumu derinden etkilediğinden yola çıkan Üst Kurul, silahlı çatışma, korku, şiddet ve işkence sahnelerine yer veren Çukur’a 2 ay sonra tekrar idari para cezası uyguladı.
Üst Kurul, diziyi yayınlayan kanala 6112 sayılı Yasa'nın 8. maddesindeki “Yayın hizmetleri, şiddeti özendirici ve kanıksatıcı olamaz” ve “Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar, bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz” hükümlerini ihlalden yüzde 2 oranında idari para cezası müeyyidesi uyguladı.
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