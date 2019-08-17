En büyük destekçisi oğlu

Önceki gece “Azka Yaz Konserleri” kapsamında Bodrum Bardakçı Koyu'nda sahne alan Ivana Sert'i oğlu Ateş yalnız bırakmadı. Bir ara annesine çiçek takdim eden Ateş Sert “Anneme başarılar diliyorum” sözleriyle alkış aldı. Yaklaşık 2 saatlik sahnesini kendi şarkısı “İmalat Hatası” ile bitiren Ivana Sert alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde sahneyi terk etti.