En büyük destekçisi Hakan Altun

Sahne öncesi soruları yanıtlayan Bedavacı, geçtiğimiz günlerde çıkardığı söz ve müziği kendisine ait olan “Deme” şarkısının kısa sürede çok sevildiğini, geri dönüşlerinin güzel olduğunu söyleyerek mutluluğunu paylaştı. Hakan Altun’la yaptığı düetle çıkış yapan şarkıcı, her çalışmasında Altun’a danıştığını ve kendisine hep destek olduğunu belirtti.