28 Ekim 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 02:48:47
En büyük destekçisi Hakan Altun
Şarkıcı Derya Bedavacı önceki gece Etiler’de sahnedeydi.
Sahne öncesi soruları yanıtlayan Bedavacı, geçtiğimiz günlerde çıkardığı söz ve müziği kendisine ait olan “Deme” şarkısının kısa sürede çok sevildiğini, geri dönüşlerinin güzel olduğunu söyleyerek mutluluğunu paylaştı. Hakan Altun’la yaptığı düetle çıkış yapan şarkıcı, her çalışmasında Altun’a danıştığını ve kendisine hep destek olduğunu belirtti.
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