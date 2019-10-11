"En azından Türk bayrağı paylaşın"

Suriye'nin kuzeyindeki PYD/YPG mevzilerine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na ünlü isimler sosyal medyadan destek verdi. Ünlü şarkıcı Alişan, 'Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin herhangi bir paylaşım yapmayan Tarkan, Cem Yılmaz, Murat Boz, Sıla, Demet Akbağ, Gülse Birsel gibi sanatçıları hedef aldı. Öğle saatlerinde bir tweet atan Alişan, “Sinemasını, dizisini, tiyatrosunu, konserini, kısacası Türk bayrağı altında para kazanıp, hala ses gelmeyen sanatçı abilerim, kardeşlerim, 2 gündür terörle mücadele için büyük bir operasyonda olan askerlerimiz için en azından bir Türk bayrağı paylaşmak hiç aklınızdan geçiyor mu” dedi. Sosyal medya takipçileri 'Hepsine yazıklar olsun bu ülkenin tek kuruşunu hak etmiyorlar' şeklinde yorumlarıyla, paylaşım yapmayan ünlüleri ayıpladı.