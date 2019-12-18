Emre Altuğ'dan 20. yıla özel kutlama

Sanat ve cemiyet hayatından birçok ismin katıldığı gecede, ünlü isimler de sahneye çıkarak düet yaptı. Altuğ, sahne öncesi yaptığı açıklamada, “Geçip giden yıllar bana çok önemli şeyler öğretti. Bu gece her şeyden öte geçip giden 20 yılı paylaşacağımız, anıları yad edeceğimiz bir gece olacak'' ifadelerini kullandı.

Eski eşi Çağla Şikel ve çocukları Uzay ve Kuzey de ünlü sanatçıyı bu özel gecede yalnız bırakmazken, Selami Şahin, Levent Yüksel, ve oyuncu Olgun Şimşek, gibi isimler de sahneye çıkarak düet yaptılar.