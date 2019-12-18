18 Aralık 2019 Çarşamba 21:22:53 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 21:26:47
Emre Altuğ, eski eşinin gözlerine bakarak şarkı söyledi!
Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, sanat hayatının 20. yılını özel bir konserle kutladı. Altuğ'un bir ara Çağla Şıkel'in gözlerine bakarak şarkı söylemesi dikkatlerden kaçmadı.
TİM Show Center'da gerçekleşen konserde, ünlü şarkıcıya Özgür Sevinç'in şefliğini üstlendiği Sinema Senfoni Orkestrası, Sıla, Selami Şahin, Olgun Şimşek ve Levent Yüksel de eşlik etti. Altuğ'u eski eşi Çağla Şıkel ve çok sayıda ünlü dostu yalnız bırakmadı. Altuğ'un bir ara Çağla Şıkel'in gözlerine bakarak şarkı söylemesi dikkatlerden kaçmadı.
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- Emre Altuğ, eski eşinin gözlerine bakarak şarkı söyledi!
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