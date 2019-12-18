Emre Altuğ, eski eşinin gözlerine bakarak şarkı söyledi!

TİM Show Center'da gerçekleşen konserde, ünlü şarkıcıya Özgür Sevinç'in şefliğini üstlendiği Sinema Senfoni Orkestrası, Sıla, Selami Şahin, Olgun Şimşek ve Levent Yüksel de eşlik etti. Altuğ'u eski eşi Çağla Şıkel ve çok sayıda ünlü dostu yalnız bırakmadı. Altuğ'un bir ara Çağla Şıkel'in gözlerine bakarak şarkı söylemesi dikkatlerden kaçmadı.