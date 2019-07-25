Emrah'ın 3 milyon dolarlık oyuncağı! Emrah Erdoğan ailesini gözlerden uzak tutmak için 16 kişilik...

Emrah Erdoğan, ailesi ile gözlerden uzak vakit geçirebilmek için 3 milyon değerinde 16 kişilik deniz uçağı için talimat verdi.

Müzik ve sinemadan kazandıklarını ticarete yatıran Emrah Erdoğan, bu kez sürpriz bir yatırımla gündemde. Ünlü şarkıcı, eşi Sibel Erdoğan, kızı Eleysa ve oğlu Elyasa ile çıkacağı tatillerde daha rahat yolculuk yapabilmek için deniz uçağı almaya karar verdi.

(Takvim)