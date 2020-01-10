Emrah, şarkılarını izinsiz kullandığı gerekçesiyle Acun'dan 84 bin TL kazandı

Şarkıcı Emrah, Acun Medya programlarında Unutabilsem, Götür Beni Gittiğin Yere ve İhtiyacı Var isimli şarkılarının izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle açtığı davada mutlu sona ulaştı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada Emrah, 30 bin lira maddi, 119 bin lira manevi tazminat talep etti.

Emrah, Acun Ilıcalı'dan 84 bin lira tazminat kazandı.

Mahkeme ise Acun Medya'nın Emrah'ın maddi ve manevi haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 54 bin lira maddi, 30 bin lira da manevi tazminat ödemesine karar verdi.