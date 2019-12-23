Emrah şarkılarını hak edene verecek

Son günlerde squash oynadığı bilinen Emrah, katıldığı turnuva sonrası akşam yürüyüşüne çıktığını söyledi. Emrah sporun yanı sıra çalışmalarına da devam ettiğini söyleyerek “Sinema ve sahne çalışmalarım devam ediyor. Bunun dışında sevilen şarkılarımı, tekrar seslendirmek isteyen sanatçı dostlarımız var. Şarkılarımı hak eden, en iyi şekilde seslendirecek isimlere vereceğim“ dedi.