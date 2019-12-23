23 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 03:27:51
Emrah şarkılarını hak edene verecek
Şarkıcı Emrah önceki gün Bebek’te, sırtında spor çantasıyla birlikte yürüyüş yaparken görüntülendi.
Son günlerde squash oynadığı bilinen Emrah, katıldığı turnuva sonrası akşam yürüyüşüne çıktığını söyledi. Emrah sporun yanı sıra çalışmalarına da devam ettiğini söyleyerek “Sinema ve sahne çalışmalarım devam ediyor. Bunun dışında sevilen şarkılarımı, tekrar seslendirmek isteyen sanatçı dostlarımız var. Şarkılarımı hak eden, en iyi şekilde seslendirecek isimlere vereceğim“ dedi.
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