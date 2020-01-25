Emrah Erdoğan eşi Sibel Erdoğan ile evliliklerine dair konuştu: Boşanmıyoruz

Haziran 2014’te nikâh masasına oturan şarkıcı-oyuncu Emrah Erdoğan ile Sibel Erdoğan’ın boşanacakları iddia edildi. 6 yıllık evliliklerini Eleysa ve Elyesa isimli iki çocuklarıyla taçlandıran çiftin evliliğine nazar değdiği söylendi. Evliliklerindeki krizin bir yıl önce patlak verdiği söylenen çiftin boşanma gerekçeleri de; “Fikir ayrılığı ve şiddetli geçimsizlik” ifade edildi. Emrah çıkan haberler karşısında suskunluğunu bozdu. Sanatçı boşanma haberlerini yalanladı. Bu tarz çıkan haberlere çok sinirlendiğini söyleyen Emrah, Bodrum’da olduğunu ve çıkan haberleri şaşkınlıkla takip ettiğini ifade etti. Sanatçı her ailede yaşanan sorunların yaşandığını ancak boşanma gibi bir durumun söz konusu olmadığının altını çizdi.

HER ŞEY BİR MESAJLA BAŞLADI

'Aşk ve Mavi' dizisi final yaptıktan sonra Bodrum'a yerleşen ve yeni albüm çalışmalarına hız veren Emrah'ın ayrılık haberlerinin çıkmasında eşi Sibel Erdoğan'ın sosyal medyadan yayımladığı mesaj gösterildi. Sibel Erdoğan, kendi Instagram hesabından "Allah seni özgür yaratmışken, başkasının kölesi olma" sözünü yayımladı. Erdoğan'ın mesajının ardından ikilinin kavga ettikleri ve evlerini ayırdıkları şeklinde yorumlandı.