Emina farkı

Bu sene ikinci kez Harbiye’de sevenleriyle bir araya gelen popçu, yine büyük bir ilgiyle karşılaştı. Biletlerin tamamen tükendiği konserde Sandal, açılışı 90’ların en hit parçalarından biri olan ‘Aya Benzer’ ile yaptı. Geçtiğimiz yıl 10 yıllık evliğini bitirdiği eski eşi Emina Jahovic için övgü dolu sözler kullanan Sandal, “Eski eşimle de dostça ayrıldık. Şükür iyi arkadaşız, hayatımda annemden sonraki en önemli kadın. Bana çok güzel 2 evlat verdi. Bir tanesi bugün beni dinlemeye geldi” diyerek oğlu Yaman’a sahneden el salladı. Akıllara, kısa süre önce ayrıldığı 6 aylık sevgilisi Melis Sütşurup ve onun ortaya attığı iddialar geldi. Duyanlar, ‘Şimdi Emina’nın kıymetini anladı, o hiçbir zaman arkasından konuşmadı’ dedi.