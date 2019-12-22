Emilia Clarke, artık hayranlarıyla selfie çektirmeyecek

Hayranlarıyla sohbet etmeyi sevdiğini belirten Clarke, “Birinin yanınıza gelip 'Selfie çekelim, hoşçakalın' demesi garip” dedi.

'AĞLARKEN FOTOĞRAF İSTEDİ': Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Daenerys Targaryen karakteriyle dünyaca ünlü bir yıldız haline gelen Emilia Clarke, yaşadığı kötü deneyimlerden sonra hayranlarıyla selfie çektirmeme kararı aldı. Kendisine selfie’yi bitirme kararı aldıran olayı anlatan Clarke, “Havaalanında yürüyordum ve yorgunluktan panik atak geçirmeye başladım. Ağlıyordum ve bir adam 'Selfie çekebilir miyim' diye yanıma geldi. Ve ben de 'Nefes alamıyorum, üzgünüm’ dedim” şeklinde konuştu.