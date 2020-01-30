Emel Yıldırım'dan şaşırtan itiraf: Ben de estetik kurbanıyım

Son dönemde estetik operasyonlarının ilgi görmesiyle ortaya çıkan ‘estetik mağdurlarına’ ünlü modacı Emel Yıldırım da dahil oldu. Yanlış müdahale nedeniyle birçok kişinin mağdur olduğunu söyleyen ünlü isim, estetik polemikleriyle ilgili ilginç bir itirafta bulundu. ‘’Muejaza’’ adlı parfümüyle kozmetik dünyasında adından bahsettiren Emel Yıldırım, “Estetik zedelerden biri de benim, 2007 yılında yanlış bir işlemde dudağıma koyulan maddeden dolayı acil olarak Almanya’ya gittim dudağım yarıldı, ameliyat oldum ve acısını çektim. Herkese ve her şeye, her doktora inanıp, bıçak altına yatılmamalı” dedi. 2020 modası hakkında konuşan Yıldırım, “Yakışanı giymek lazım, yolda yürürken maşallah spor yapmayıp bacaklar kalın kalın genç kızlarımız taytları giyiyor. Ben de diyorum ki bu modaysa olmuyor! Yakışanı giymek gerek” ifadelerini kullandı.