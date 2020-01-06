06 Ocak 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 02:52:20
Emel Sayın hayranlarını geri çevirmedi
Türk sineması ve sahnelerinin usta ismi Emel Sayın, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
Güneşli havayı da fırsat bilip, kendini dışarı attığını söyleyen ünlü sanatçı, her zamanki zarafeti ve samimiyetiyle dikkat çekti. Yanına giderek fotoğraf çekilmek isteyen hayranlarını kırmayan onlarla sohbet eden Sayın, günün yorgunluğunu arkadaşıyla beraber kahve içip sohbet ederek attı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT