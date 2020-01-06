Emel Sayın hayranlarını geri çevirmedi

Güneşli havayı da fırsat bilip, kendini dışarı attığını söyleyen ünlü sanatçı, her zamanki zarafeti ve samimiyetiyle dikkat çekti. Yanına giderek fotoğraf çekilmek isteyen hayranlarını kırmayan onlarla sohbet eden Sayın, günün yorgunluğunu arkadaşıyla beraber kahve içip sohbet ederek attı.