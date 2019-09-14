Elmas Balosu’nda ünlüler geçidi

RIhanna’nın hayır gecesi

Dünyaca ünlü sanatçı Rihanna’nın büyükanne ve büyükbabası onuruna 2012 yılında kurduğu Diamond Ball’a, (Elmas Balosu) bu yıl da gösteri dünyasının ünlü isimleri katıldı.

Sağlık, eğitim gibi insani konularda, dünyanın ihtiyaç içindeki bölgelerine yardım eli uzatmayı amaçlayan vakıf yararına düzenlenen gecenin kırmızı halısında şıklık yarışı yaşandı. DJ Khaled ve Pharrell Williams’ın canlı performans sergilediği gecede toplanan bağışlar, ihtiyaç sahiplerine umut olacak.