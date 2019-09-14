Elmas Balosu’nda ünlüler geçidi
Barbadoslu şarkıcı Rihanna’nın kurduğu Clara Lionel Derneği yararına düzenlenen Diamond Ball’a ünlüler akın etti. Gecede şıklık yarışı yaşandı.
RIhanna’nın hayır gecesi
Dünyaca ünlü sanatçı Rihanna’nın büyükanne ve büyükbabası onuruna 2012 yılında kurduğu Diamond Ball’a, (Elmas Balosu) bu yıl da gösteri dünyasının ünlü isimleri katıldı.
Sağlık, eğitim gibi insani konularda, dünyanın ihtiyaç içindeki bölgelerine yardım eli uzatmayı amaçlayan vakıf yararına düzenlenen gecenin kırmızı halısında şıklık yarışı yaşandı. DJ Khaled ve Pharrell Williams’ın canlı performans sergilediği gecede toplanan bağışlar, ihtiyaç sahiplerine umut olacak.
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