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14 Eylül 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2019 Cumartesi 01:53:21

Elmas Balosu’nda ünlüler geçidi

Barbadoslu şarkıcı Rihanna’nın kurduğu Clara Lionel Derneği yararına düzenlenen Diamond Ball’a ünlüler akın etti. Gecede şıklık yarışı yaşandı. 

RIhanna’nın hayır gecesi

Dünyaca ünlü sanatçı Rihanna’nın büyükanne ve büyükbabası onuruna 2012 yılında kurduğu Diamond Ball’a, (Elmas Balosu) bu yıl da gösteri dünyasının ünlü isimleri katıldı.

Sağlık, eğitim gibi insani konularda, dünyanın ihtiyaç içindeki bölgelerine yardım eli uzatmayı amaçlayan vakıf yararına düzenlenen gecenin kırmızı halısında şıklık yarışı yaşandı. DJ Khaled ve Pharrell Williams’ın canlı performans sergilediği gecede toplanan bağışlar, ihtiyaç sahiplerine umut olacak.

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