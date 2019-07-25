Elif Gönlüm Gül Gölge davasının gündeme damga vurması ile "Elif Gönlüm kimdir? Kerem Gönlüm kimdir? Gül Gölge kimdir?" soruları arama motorlarında yoğun bir şekilde aratılmaya başlandı. Elif Gönlüm hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’ ve ‘özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek’ suçundan 9 buçuk yıla kadar hapis cezası istendi. Kerem Gönlüm’ün eşi Elif Gönlüm’e Gül Gölge’yi özel dedektifle izletmekten dava açıldı. Magazin meraklıları Elif Gönlüm Gül Gölge davasında son durumu ve ünlülerin özgeçmişlerini araştırmaya başladı. Elif Gönlüm kimdir? Kerem Gönlüm kimdir? Gül Gölge kimdir? sorularının yanıtı ve davadaki son durum ile ilgili bilgiler haberimizde.

Ünlü basketbolcu Kerem Gönlüm'ün eşi Elif Gönlüm'e, manken ve sunucu Gül Gölge'yi özel dedektifle izletmekten dava açıldı. Özel dedektif tutarak Gül Gölge'nin fotoğraf ve videolarını çektirerek kurduğu internet sitesinde yayınladığı iddiasıyla Elif Gönlüm hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' ve 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan 9 buçuk yıla kadar hapis cezası istendi.

ELİF GÖNLÜM KİMDİR?

Elif Gönlüm, İstanbul'da doğdu. Wallingford Bach Çözüm Merkezi'nde eğitim aldı. Milli Basketbolcu Kerem Gönlüm ile evlendi. Gönlüm çiftinin Keremcan ve Kerem Alp isimlerinde iki çocuğu bulunuyor.

KEREM GÖNLÜM KİMDİR?

Basketbolcu Gönlüm 22 Kasım 1977 tarihinde İskenderun'da dünyaya geldi. Efes Pilsen Spor Kulübü ve Türk Milli Basketbol Takımı forvet oyuncusu, saz sanatçısı Özay Gönlüm'ün öz yeğenidir. Basketbol kariyerine 15 yaşında İskenderun Demir-Çelik'te başladı.

Oyuncu, 1997–1998 sezonunda TED Kolejlilere transfer oldu. 1998-1999 sezonunda A takımına çıkarak 1. ligde forma giydi. 2 sene TED Ankara Koleji'nde oynadıktan sonra 6 sene kalacağı Ülkerspor'a gitti. 2004 yazında Milli Takım ile Dream Team arasında oynanan maçta Greg Popovich'in beğendiği oyuncu, NBA takımlarından San Antonio Spurs'ten transfer teklifi aldı ancak kulübü Ülkerspor'a gitmesine izin vermeyince transfer yapılamadı. 2005–2006 sezonu başında Efes Pilsen'e transfer oldu.

GÜL GÖLGE KİMDİR?

Aslen İzmirli olan Türk TV sunucusu, manken ve oyuncu Gül Gölge, 28 Eylül 1981’de doğdu. Orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladıktan sonra İstanbul'a gitmiş, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinde Film ve Televizyon Programcılığı eğitimi aldı. 1997'de Türkiye Güzellik Yarışması finalistlerinden biri olan Gül Gölge, çeşitli dizi ve film projelerinin kadrosunda bulundu.

Çiçek Taksi, Yapayalnız, Köpek ve daha başka filmlerde rol aldı. 2005-2009 yılları arasında Kanal D'de Canlı Canlı programının sunuculuğunu yapmıştır. Ayrıca 2004 yılında bir filmde oynadı. 2016 yapımı Gardrop Savaşları adlı moda yarışmasında jüri koltuğunda oturdu.