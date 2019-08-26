Eleştirilere öpücük

Anne olan onlarca meslektaşından destek mesajları alan Fahriye Evcen, takipçileriyle yeni bir fotoğraf paylaştı. Evcen yaptığı son paylaşımda İngilizce olarak ‘Öpücükler’ yazdı ve bir dudak emojisi kullanarak adeta eleştirilerle dalga geçti.