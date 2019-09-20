Ekranlara dönüyor 

20 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 21:54:40
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Bir projede yer almayan Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar’ın da oyuncu kadrosunda bulunduğu yeni dizi Ferhat İle Şirin’e dahil oldu.
Dizide Ferhat karakterine Tolga Sarıtaş, Şirin karakterine Leyla Tanlar’ın hayat vermesi beklenirken, Cansu Dere’nin nasıl bir karakteri canlandıracağı merak konusu oldu.
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