Ekranın en sevimli oyuncuları
Doğa dostu dizi Kalk Gidelim’de 121 hayvan, üç sezondur oyunculara eşlik diyor.
Sarıkız, Grizman, Neymar, Balotelli ve Pelin’in kuzusunun yer aldığı 85 büyükbaş hayvan, 18 kedi, 16 köpek, tavuk Richard ve Pelin’in kuzusu, 3 sezondur oyunculuk performansıyla beğeni topluyor. ‘Aile terapisti en organik dizi’ olarak tanımlanan ‘Kalk Gidelim’de hayvanlar büyük rol oynuyor. Dizide 121 hayvan dönüşümlü olarak ekibe eşlik ediyor.
Oyuncular Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Mehtap Bayri, “Hayvan oyuncu dostlarımız bazen ekibi uğraştırıp setin durmasına sebep oluyorken çoğu zaman da kahkaha krizlerine yol açıyorlar” diye konuştu.
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