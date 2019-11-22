"Ekranda abur cuburlar var"

Türk sinemasının önemli ismi Fatma Girik, Ankara ve İstanbul'da gördüğü 2 aylık tedavisinin ardından Bodrum sokaklarında objektiflere takıldı.

İYİ HİSSEDERSE DÖNECEK

2 kişinin desteğiyle güçlükle yürüyen Girik, şu anda projelerde yer alamayacağını, kendini iyi hissettiği an ekranlara dönebileceğini söyledi. “Türk filmlerinin ve dizilerinin geldiği noktayı beğeniyor musunuz” sorusuna Girik, “Profesyonel oyuncular var, seçici davrandıkları için güzel film ve diziler ortaya çıkıyor. Profesyoneller seçici oluyor, oynayacağı diziyi, filmi biliyor. Her yerde var abur cuburcular” şeklinde yanıt verdi.

'SÖYLERSEM AYIP OLUR'

En çok sevdiği dizinin ismini söylemeyen usta oyuncu, “Şu anda hasta olduğum için çok ağlamalı, sızlamalı, vurdulu kırdılı filmler izlemiyorum. İzlediğim diziler var ama söylenmez. Söylersek ayıp olur, öteki dizidekiler kırılır” ifadelerini kullandı.

FİZİK TEDAVİ GÖRÜYOR

Fatma Girik, “Yürümede biraz zorluk çekiyorum ama ameliyat olmadım, fizik tedavi gördüm” diye konuştu.