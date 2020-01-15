Ekranda Fatih Sultan Mehmet heyecanı 'Rise of Empires: Ottoman'

Netflix, yeni belgesel dizisinde başrolleri Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu paylaşılıyor.

24 Ocak'ta yayımlanacak dizi, tarihe damgasını vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet’in yükselişini ve İstanbul’un fethini konu alıyor. Fragmanda Fatih Sultan Mehmet’i canlandıran Cem Yiğit Üzümoğlu dikkat çekti. Sosyal medyada en çok konuşulan isim olmayı başaran Üzümoğlu, daha önce Hakan: Muhafız'da Emir, Adı Efsane'de de Hakan karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı.