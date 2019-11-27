27 Kasım 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 23:43:11
Ekran müjdesi
Güzel oyuncu Bensu Soral'la eşi Hakan Baş önceki akşam Etiler'deydi.
Yemek yedikleri mekandan çıkarken görüntülenen ünlü çift, hızla araca binerken Soral 'Yakında bir projeyle ekrana geleceğim. İş toplantısı yaptık' dedi. Güzel oyuncu, beyaz tulumuyla beğeni topladı.
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