04 Temmuz 2019 08:00 | Perşembe
Ekin'in gizemli arkadaşı
Son olarak da Şampiyon filminde başrol oynayan Ekin Koç, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.
Kız arkadaşıyla caddede yürüyen yakışıklı oyuncu, görüntülendiğini fark edince adımlarını hızlandırdı. Soruları cevapsız bırakması dikkat çekti.
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