26 Eylül 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 19:25:59
Ekim ayında evleniyor
Manken Elif Ece Uzun, önceki gün işadamı sevgilisi Mehmet Tuş'la birlikte Florya'daydı.
İlk kez el ele görüntülenen çift, bir de müjdeli haber verdi. 'İlişkiniz nasıl gidiyor, evlilik düşünüyor musunuz?' soruları üzerine Uzun, ''Hayatta aradığım aşkı da mutluluğu da onda buldum. Bunu ilk kez burada açıklıyorum sanırım. Ekim ayında evleniyoruz. Yaz başında aile arasında nişanımız olmuştu. Hazırlıklarımız da bitmek üzere. Yeni evimiz için birkaç eksik vardı onları tamamlamaya geldik şimdi de'' dedi.
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