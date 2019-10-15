15 Ekim 2019 Salı 12:56:01 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 12:59:07
Ehliyetine el konulan Seda Sayan'dan şaşırtan açıklama
Şimdilerde 'Yemekteyiz' ve 'O Ses Türkiye' programlarıyla gündemde olan Seda Sayan, bu kez tatsız bir olayla gündeme geldi. Morali bozulan Seda Sayan görüntü alınmasını istemedi.
Önceki akşam, İstanbul Zincirlikuyu'da çevirmeye takılan Sayan, 0.70 promil alkollü çıktı. Sınırı aşan Sayan’ın ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Şarkıcının olayın ardından, “Senede 2-3 kez araç kullanıyorum. Onda da alkollü yakalandım” demesi herkesi şaşırttı.
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