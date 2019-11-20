20 Kasım 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 22:30:01
Egosuz rap yapmışlar
Rap müziğe adım atan Safiye Soyman ve Faik Öztürk "Hedefimiz kreş yaşındaki çocuklar" dedi.
Yeni şarkılarının büyük ses getireceğini söyleyen ünlü çift, “Herkes hazır olsun kral ve kraliçe geri döndü. Bizde sıfır ego, komplekslerimiz yok. Zaman bize uymuyorsa ‘biz zamana uyalım' dedik. Çocuklarımız için rap yaptık” dedi. 'Safiye nasıl rap yaptı' diyenlere yanıt veren Soyman, 'Ben tarzımı bozmadım, asla değiştirmedim, şarkımı söylüyorum. Altyapı farklı, Faik de üzerine rap okudu' diye konuştu.
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