23 Eylül 2019 Pazartesi 11:49:16 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 11:53:20
Eğitim masrafında kullanılacak! Yardımda bulunmak için ceketini sattı!
Ünlü şarkıcı Haluk Levent, bir konserinde giydiği 74 bin TL'lik ceketini Tuğba Anlak’ın kızının eğitim masraflarında kullanılması için sattı.
Haluk Levent’in bir konserinde giydiği ceketi, öldürülen Tuğba Anlak’ın kızının eğitim masraflarında kullanılmak üzere satıldı. Hayırsever iş insanı Erdoğan Uludağ, ceket için 74 bin TL ödeyerek, Anlak’ın sekiz yıllık eğitim masrafının yüzde 60’ını üstlenmişti oldu.
TEŞEKKÜR ETTİ
Haberi sosyal medya üzerinden duyuran şarkıcı, Erdoğan Uludağ’a teşekkür etti.
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