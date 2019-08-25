25 Ağustos 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Ağustos 2019 Pazar 01:10:38
Efsane aslında kelmiş! Perukla gizlemiş
Pop müziğin kralı’ Michael Jackson’ın yıllardır saklanan otopsi raporu gün yüzüne çıktı. 10 yıl önce hayatını kaybeden sanatçının kel olduğu, yıllarca peruk takarak bu durumu gizlemeye çalıştığı anlaşıldı.
Ayrıca Jackson’un vücudunda gizli dövmeler ve ameliyat izleri bulunduğu da belirtildi. Popçunun başındaki saçsız bölgelerin 1984’te Pepsi reklamı çekimi esnasında sette geçirdiği bir kazada yanması neticesinde oluştuğu düşünülüyor.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT