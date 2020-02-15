Efehan'a bir kardeş düşünen Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi bir gecede 3 kutlama birden yaptı
Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi önceki akşam evlilik yıldönümü, Almeda'nın yeni yaşını ve sevgililer gününü aynı gecede kutladı. Tek taşla 3 kuş vuran çift ayrıca gazetecilere yaptığı açıklamada Efehan'a kardeş düşündüklerini de belirtti.
Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi önceki akşam Ulus’taki Sunset Restoran’daydı. Evliliklerinin 3’üncü yıldönümlerini, Almeda Abazi’nin yeni yaşını ve Sevgililer Günü’nü bir arada kutlayan çift, mekan çıkışı soruları yanıtladı.
Ünlü oyuncu bu özel gece için, “Üçüncü yılımızı doldurduk, Allah ömür boyu birlikte olmayı nasip etsin. Sizin huzurunuzda, eşimin doğum gününü bir kez daha kutluyorum” dedi.
EFEHAN'A KARDEŞ DÜŞÜNÜYORLAR
Evlilik yıldönümlerini, Abazi’nin doğum gününü ve ‘Sevgililer Günü’nü bir arada kutlayan çift, çıkışta mutluluk pozları verdi. Geçen yıl dünyaya gelen oğulları Efehan’a kardeş düşündüklerini söyleyen Sayışman “İnşallah bir dahaki doğum günü kutlamasında” şeklinde yanıt verdi. Efehan’ın ilk zamanlarda Tolgahan’a benzediğini belirten Abazi “Şimdilerde bana benzemeye başladı” derken söze giren Sayışman aksini savundu: “Küçük Tolgahan’ diyorlar.
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