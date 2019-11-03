Efehan bebekten iyi haber

Güzel oyuncunun 'oğluma nazar değdi' diyerek gözyaşı dökmesi hayranlarını üzüntüye boğarken dün Tolgahan Sayışman'dan iyi haber geldi. Sosyal medya sayfasında açıklama yapan yakışıklı oyuncu, 'Oğlumuz Efehan'ın geçirdiği operasyon sırasında ve sonrasında arayarak, mesaj atarak, çiçek göndererek, iyi dileklerini bizlerle paylaşan tüm tanıdıklarımıza sonsuz teşekkürler. Soranlar için Efehan şu an iyi. Allah'ıma şükürler olsun. Allah bütün bebeklerimizi ve çocuklarımızı korusun, kimseye yaşatmasın inşallah' dedi.