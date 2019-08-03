Edis'ten rap-pop atışması yorumu: Pop müzik biterse bitsin

Edis , son günlerde pop müziğin, rap karşısında etkisiz kaldığı yönündeki haberlere ilginç bir yorumda bulundu: “Pop müzik biterse, biter. Biz sonuçta o an kendimizi nasıl hissediyorsak o şekilde bir müzik yapıyoruz. Ben de rapi destekliyor ve çok seviyorum."