03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:17:05 | Son Güncelleme: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:20:04
Edis'ten rap-pop atışması yorumu: Pop müzik biterse bitsin
Edis, reklam yüzü olduğu markanın lansman töreninde basın mensuplarına ilginç açıklamalarda bulundu.
Edis , son günlerde pop müziğin, rap karşısında etkisiz kaldığı yönündeki haberlere ilginç bir yorumda bulundu: “Pop müzik biterse, biter. Biz sonuçta o an kendimizi nasıl hissediyorsak o şekilde bir müzik yapıyoruz. Ben de rapi destekliyor ve çok seviyorum."
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT