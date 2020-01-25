25 Ocak 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 22:48:53
EDHO'da Sanem Çelik sürprizi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin hayranlarına büyük sürpriz!
Sanem Çelik, diziye geri dönüyor. Ceylan karakterine hayat verdiği diziden önceki yıl ayrılan oyuncu, projeye yeniden dahil oldu. Fragmanlar EDHO sevenlerini heyecanlandırdı.
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