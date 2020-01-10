Ecem Özkaya'dan boşanan Mustafa Üstündağ umreye koştu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Boran karakterine hayat veren Mustafa Üstündağ, 10 yıl önce dizi setinde tanışıp evlendiği Ecem Özkaya ile 3 gün önce yollarını ayırdı.

SAYGI VE DOSTLUK ÇERÇEVESİNDE BİTTİ

Evliliklerinden bir oğulları olan ikili, bir açıklama yaparak “2010 yılında başlayan evliliğimizi, oluşan fikir ayrılıklarımız nedeniyle geçtiğimiz ay karşılıklı anlaşarak sonlandırdık. Birbirimizi severek çıktığımız bu yolu ayırırken sevgi, saygımızı ve dostluğumuzu koruyabilmenin değerinin bilincindeyiz. Bir oğlumuzun da olduğunu hatırlatarak birlikte aldığımız bu kararımıza saygı gösterilmesini basın ve kamuoyundan rica ederiz” demişti. Usta oyuncu dün sosyal medyada Mekke paylaşımıyla dikkat çekti.

'RİCA EDERİM İNANCIMI SORGULAMAYIN'

Üstündağ, yaptığı bu paylaşımın altına, “Alemlerin tek efendisi olan, güzellerin güzeli tek olan Allah’a kulluk ediyorum. Yok başka efendim tek olan Allah vardır. Sizi bilmem ama Rabbim benim olduğu gibi hepimizin yanında. Siz yüce gönüllülerden rica ederim benim inancımı sorgulamayın. Ben yek ve bir olan âlemlerim efendisi yüce Allah'a boyun bükerim. Secdeye yatarım” notunu düştü.