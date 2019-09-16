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16 Eylül 2019 Pazartesi 10:41:51 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:43:47

Ece Seçkin'in nişanlısı Çağrı Terlemez kimdir? Çağrı Terlemez ne iş yapıyor?

Ece Seçkin'in nişanlısı Çağrı Terlemez kimdir? Çağrı Terlemez ne iş yapıyor? soruları magazin gündeminin en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Ece Seçkin, geçtiğimiz gün yeni yaşını kutladı. Pilot nişanlısı Çağrı Terlemez ile birlikte dostlarını ağırlayan Seçkin, 28'inci yaş pastasını kesti. Nişanlısı için Porsche marka bir araba alan Çağrı Terlemez ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Çağrı Terlemez hakkında merak edilenler haberimizde..

Ece Seçkin, geçtiğimiz gün yeni yaşını kutladı. Pilot nişanlısı Çağrı Terlemez ile birlikte dostlarını ağırlayan Seçkin, 28'inci yaş pastasını kesti. Çağrı Pektemez, güzel şarkıcı için paraya kıydı ve Porsche marka bir araba aldı. 600 bin sterlin değerindeki lüks aracın plakası da şarkıcının ad ve soyadının baş harflerinden oluşuyor. Aldığı hediye ile magazin gündemine oturan Ece Seçkin'in nişanlısı Çağrı Terlemez kimdir? haberimizde yer alıyor.

ÇAĞRI TERLEMEZ KİMDİR?

Sinop'ta dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Türk Hava Yolları'nda pilot olarak göreve başlayan Çağrı Terlemez, 2018 yılında ünlü popçu Ece Seçkin ile nişanlanmıştır. Çağrı Terlemez Türk Hava Yolları'nda A320 uçuşlarını gerçekleştirmektedir.

Ece Seçkin, Çağrı Terlemez'le tanışma hikayesini şöyle anlatmıştı;
Nişanlım bir pilot. Çağrı ile uçakta tanıştık. O da yolcuydu. Son dakika bindi uçağa. Onu gördüğüm an, “Ben bu adamla evleneceğim” dedim. Onu önceden tanıyor gibiydim. Sanki beynimde bir şey hazırmış ve onu bekliyormuş gibiydim. Çağrı’nın yanında ekibimden biri oturuyordu. Uçak yerdeyken mesaj attım, “Hemen yanında oturan adamla tanış ve beni tanıştır. Onunla evleneceğim” diye.

Arkadaşımla telefon alışverişi yapmışlar. Ertesi gün arkadaşımı arayıp bana el yapımı bir hediye yaptırdığını söylemiş. Ardından WhatsApp üzerinden yazıştık. Liseli âşıklar gibiydik.Yaşadığımız, aşkın da ötesinde; arkadaşlık, abi-kardeşlik, her şey var ilişkimizde. Bu yüzden onu sadece eşim ya da sevgilim diye adlandırmak aramızdaki şeyi küçümsemek gibi geliyor.

ECE SEÇKİN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Ece Seçkin, 12 Eylül 1991 yılında İstanbul’da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Müzik hayatına 3 yaşında piyano öğretmeni olan annesiyle birlikte başladı. Sadece piyano ve solfej üzerine müzik çalışmalarını sürdürürken, 1998 yılında girdiği konservatuvar sınavında, piyano bölümünü birincilikle kazandı. Müziğe olan tutkusunun yanı sıra Filiz Coşkuner’den bale dersleri alarak, yaklaşık 8 yıl kadar bale ve dans eğitimlerine devam etti. Lise yıllarında kendi kurduğu müzik grubunun solistliğini yapmaya başladı. 

Okul yıllarında katıldığı çeşitli müzik yarışmalarında dereceler alan Ece Seçkin, 2006 yılında Levent Arslan’dan özel şan dersleri almaya başladı. 2010 yılında, müziğe çok uzak bir tercih yaparak, Bahçeşehir Üniversitesi ‘Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Hedefi, müziğin yanı sıra akademik alanda da başarı sağlamaktır.2011 yılında Ozan Doğulu ile tanışması müzik hayatında dönüm noktası oldu. 2012 Temmuz ayına kadar süren 1.5 yıllık yoğun bir çalışma sonucunda, Ağustos 2012’de Doğulu Production markası ile Ozan Doğulu prodüktörlüğünde ilk albümü Bu Ne Yaa'yı çıkararak müzik dünyasına adım attı. Tüm aranjeleri Ozan Doğulu’ya ait olan albümün çıkış parçası "Bu Ne Yaa" Deniz Erten imzası taşıyor. 

Türkiye’de ilk defa 50 kişilik castın görev aldığı klibin yönetmenliğini ise Murad Küçük üstlendi. Vokal koçluğunu Cihan Okan’ın yaptığı albümde yer alan "Mahşer" ve "Canın Sağolsun" şarkılarının sözleri yine Doğulu ailesinden Ece Doğulu’ya ait. Ece Seçkin, 2014 yılında "Şok Oldum" ile yeniden müzikseverlerle buluştu. Şarkının söz ve müziği Deniz Erten'e ait. Aranjesi ise Ozan Doğulu imzası taşıyor. Şarkıya Murad Küçük yönetmenliğinde klip çekildi. Video klip için 1 ay öncesinde dans provalarına başlayan Ece Seçkin’e klip çekimleri sırasında 4 dansçı ve 40 kişilik teknik ekip eşlik etti. 2013 yılında 40.sı gerçekleşen Altın Kelebek Ödülünü yapılan oylama sonucunda “En İyi Çıkış Yapan Bayan Sanatçı” dalında alarak müzik sektöründe en genç Altın Kelebek Ödülüne sahip isim oldu. Ozan Doğulu'nun 130 BPM Moderato albümünde yer alan Hoşuna Mı Gidiyor adlı şarkısıyla yeniden çıkış yakalamıştır. Son çalışması Hoşuna mı Gidiyor ile Video Paylaşım Sitesi Youtube' da 135 milyondan fazla izlenme ile 2014' ün en çok izlenen videoları arasına girmiştir. 

Mayıs 2015'te Aman Aman adlı maxi single'ı yayınlamıştır. İlk klip Aman Aman'a gelmiştir.Sözü ve müziği Ayşen & Kemal Şimşekyay'a ait. Şarkının aranjesi ise Ozan Doğulu tarafından gerçekleştirildi. İlk lokomotif şarkı Aman Aman'ın video klibi Murad Küçük tarafından İstanbul sokaklarında çekildi. Albümde yine Ayşen & Kemal Şimşekyay imzası taşıyan Follow Me adında bir şarkı daha bulunuyor.

Ece Seçkin, yeni maxi single çalışması öncesi Mart 2016'da Kolpa grubuyla "Hoş Geldin Ayrılığa" düeti yapmıştır. Ardından Temmuz 2016'da Ozan Doğulu işbirliğiyle dünyaca ünlü şarkıcı Baby Brown'la "Wet" isimli İngilizce bir şarkı seslendirmiştir. Hemen ardından "Zamanım Yok" isimli yeni maxi single çalışmasını çıkartmıştır. İlk klip Murad Küçük yönetmenliğinde "Adeyyo" şarkısına gelmiştir. 18 kamyon beyaz kum ve 16 dev palmiye kullanılarak Kilyos sahillerinde kurulan sette çekilen klipte Seçkin, bir Amazon kadınını canlandırdı. 

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