23 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 03:31:11
Ece Seçkin hayranına kolyesini hediye etti
Genç popçu Ece Seçkin, önceki gün bir AVM’de sahne aldı. Sevenlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Seçkin, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Şarkı aralarında sürekli kendisini dinlemeye gelenlerle sohbet eden şarkıcı, sahneye davet ettiği hayranıyla da şarkı söyledi. Sonrasında da takmış olduğu kolyesin hayranına hediye eden Ece Seçkin, “Yeni yıl geleceği için çok heyecanlı olduğunu belirterek, “İnşallah 2020 sizin yılınız olur” dedi.
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