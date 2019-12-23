Ece Seçkin hayranına kolyesini hediye etti

Şarkı aralarında sürekli kendisini dinlemeye gelenlerle sohbet eden şarkıcı, sahneye davet ettiği hayranıyla da şarkı söyledi. Sonrasında da takmış olduğu kolyesin hayranına hediye eden Ece Seçkin, “Yeni yıl geleceği için çok heyecanlı olduğunu belirterek, “İnşallah 2020 sizin yılınız olur” dedi.