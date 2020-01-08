Ece Erken'in Serkan Uçar ile barışmaya niyeti yok

Ece Erken, “Serkan'la asla barışmam” dedi. 2014 yılında evlenip bir yıl sonra yollarını ayırdığı Serkan Uçar hakkında kesin konuşan sunucu şunları dile getirdi; “Hayatımda sadece Eymen'in babası olarak kalacak bir insan. Benim hayatımda kimse yok. Erkek arkadaşım yok. Serkan 'Artık babalık yapmak istiyorum' dedi ben de 'başım üstüne' dedim.”