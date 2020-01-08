08 Ocak 2020 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 21:20:33
Ece Erken'in Serkan Uçar ile barışmaya niyeti yok
Eski eşi Serkan Uçar'ı sosyal medya hesabından takip etmeye başladığı için barıştıkları iddia edilen Ece Erken, canlı yayında açıklamalarda bulundu.
Ece Erken, “Serkan'la asla barışmam” dedi. 2014 yılında evlenip bir yıl sonra yollarını ayırdığı Serkan Uçar hakkında kesin konuşan sunucu şunları dile getirdi; “Hayatımda sadece Eymen'in babası olarak kalacak bir insan. Benim hayatımda kimse yok. Erkek arkadaşım yok. Serkan 'Artık babalık yapmak istiyorum' dedi ben de 'başım üstüne' dedim.”
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