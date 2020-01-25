Ece Erken'e arabasında saldırı

Seyrantepe’de araç içindeyken bir erkek şahıs tarafından aracının önünün kesildiğini ve kendisine “biraz geri çekil” sözlerini sarf ettiğini söyleyen Erken, “Tanışmıyoruz siz’li biz’li konuşalım” dedim. Karşı taraf bu sefer “o zaman geri çekilir misiniz lan” dediğini anlattı. Yaşadığı anları cep telefonu kamerasına kaydeden Erken “Oğlum Eymen yanımdaydı. Adam camları yumruklamaya başladı. Kameraya çekince de yalan söylemeye başladı” dedi.