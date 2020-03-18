Ece Erken Koronavirüs tedbirini dinlemedi bakın nereye gitti

Ece Erken koronavirüs tedbirini almayarak tatile gitti. Türkiye'de hızla yayılan koronavirüs sonrası bakanlığın 'evden çıkmayın' uyarılarını ciddiye almayan Ece Erken, tatile çıktı. Tatilden fotoğraflarını bugün Instagram hesabının 'hikayeler' kısmından paylaştı.

Ece Erken, evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile magazin gündemine bomba gibi düşmüş ardından canlı yayındaki istifası ile gündeme gelmişti. Türkiye'de hızla yayılan koronavirüs sonrası bakanlığın 'evden çıkmayın' uyarılarını ciddiye almayan Ece Erken, tatile çıktı.

Tatilden fotoğraflarını bugün Instagram hesabının 'hikayeler' kısmından paylaştı.

ECE ERKEN'DEN İLK AÇIKLAMA

Sosyal medyaya damga vuran görüntülerin ardından Erken, Uçankuş TV'ye şunları söyledi: Bunlar çok eski görüntüler. Hatta o aracın sahibiyle o görüntüleri daha sonra birlikte izleyip güldük.

NELER YAŞANMIŞTI?

Benan Mahmutyazıcıoğlu ile evliliği sürerken Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşayan Ece Erken, bir süredir gündemden düşmüyor. Mahmutyazıcıoğlu çiftinin araçlarının aynalarını kırdığı video ile günlerde konuşulan Erken, Söylemezsem Olmaz programından istifa etmişti. Bir süre sessizliğe gömülen Erken'den konuyla ilgili açıklama...

Erken, sosyal medya hesabından kendisine gelen destek mesajlarını paylaştı ve teşekkür etti.